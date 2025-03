StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato in serata sul viale San Martino a Messina, dove una moto, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un cordolo. Il centauro, a causa dell’impatto con l’asfalto, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi del caso.

Foto di repertorio

