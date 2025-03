Messina, incidente sulla Panoramica dello Stretto: un ferito e traffico rallentato

StrettoWeb

Un brutto incidente si è verificato a Messina, lungo la Panoramica dello Stretto, causando un ferito e rallentamenti al traffico. Un uomo, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a battere contro un palo dell’illuminazione in maniera autonoma. Il malcapitato è stato trasportato in ospedale in ambulanza a causa delle ferite riportate. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale, per i rilievi del caso, ed i Vigili del Fuoco di Messina.

