Tragedia a Messina dove nel primo pomeriggio, in via Comunale Santo, un anziano signore, di 84 anni, si è schiantato contro alcune auto parcheggiate a causa di un malore mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 per tentare di rianimare l’84enne ma purtroppo era già deceduto. Sul luogo del sinistro anche le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolamentare il traffico.

