Messina, “gravi criticità nel servizio tranvia offerto dall’Atm”. Grillo: “scontiamo la carenza di personale”

StrettoWeb

“Gravi criticità nel servizio offerto dall’Azienda Trasporti Messina”. L’Associazione Ferrovie Siciliane, presieduta da Giovanni Russo, torna a lanciare l’allarme sulla situazione della tranvia dopo le preoccupazioni espresse già a fine dicembre. L’associazione ha deciso di attenzionare in modo più incisivo la qualità del servizio su rotaia offerto dall’Azienda Trasporti Messina elaborando un monitoraggio sintetico ma esaustivo. “Sulla base dei dati raccolti – si legge in una nota – le nostre preoccupazioni risultano fondate e sottolineano l’importanza di interventi urgenti per conoscere i veri motivi che quotidianamente creano disservizi ai viaggiatori e ostacolano la mobilità sostenibile nonché la crescita economica del territorio: il dato allarmante che emerge è che l’azienda sopprime più di 1 corsa su 4. Cancellazioni che continuano anche mentre pubblichiamo questo report, con la giornata di ieri 03 marzo 2025 che ha avuto ben 42 soppressioni, pari al 35% sulle 120 corse previste”.

Il presidente di ATM: “scontiamo la carenza di personale, ma ormai è questione di giorni”

“Ho letto con molta attenzione il report sul servizio tranviario redatto dall’Associazione Ferrovie Siciliane e non posso esimermi dal fare alcune precisazioni importanti”. Così il presidente di ATM, Carla Grillo, che in una nota respinge con forza l’accusa lanciata dall’Associazione Ferrovie Siciliane di “lacune operative e organizzative macroscopiche” da parte di Atm e spiega perché, al momento, il servizio registra un elevato numero di corse soppresse. Con la trasparenza che contraddistingue la nostra azienda sin dalla sua costituzione – afferma il massimo vertice dell’Azienda Trasporti – mi preme spiegare alla città e alle migliaia di utenti che quotidianamente si spostano con i nostri mezzi che, al momento, il servizio tranviario risente della carenza di operatori di esercizio abilitati alla guida del Tram, con inevitabili ripercussioni sull’organizzazione e sull’espletamento del servizio stesso. Allo stato attuale, gli autisti in possesso di patente per la guida del tram sono 19 e con queste unità di personale riusciamo a mettere in servizio cinque vetture del tram invece delle sei nella disponibilità dell’azienda. Questa circostanza comporta di per sé una riduzione cronica delle corse del 17% ogni giorno rispetto alla programmazione generale. Se a questo aggiungiamo – continua la presidente – che quotidianamente dobbiamo fare i conti con variabili incontrollabili , come malattie improvvise del personale o imprevisti tecnici , è inevitabile che il numero delle corse soppresse possa aumentare in termini percentuali, provocando disagi ai nostri utenti, che abbiamo comunque sempre cercato di contenere dando aggiornamenti in tempo reale sul servizio tramite il nostro sito e i nostri canali Whatsapp e Telegram. Con riferimento specifico al mese di febbraio, ad esempio, la situazione si è ulteriormente complicata perché dei 19 autisti abilitati alla guida del tram uno è andato in pensione e due si sono assentati per malattia lunga. Scusandomi a nome dell’intera governance per gli eventuali disservizi, mi preme comunque rassicurare i cittadini rendendo noto che a breve porremo fine a questa carenza di personale. Entro il 14 marzo verranno infatti concluse le procedure per l’abilitazione alla guida del tram di ben 16 autisti”.

Altre spiegazioni di Grillo

“Già all’inizio del 2024 – puntualizza il presidente – Atm era in procinto di concludere l’iter per il conseguimento del patentino del tram per 16 operatori di esercizio, a cui mancavano solo gli esami finali. Tuttavia, in seguito all’incidente del 26 aprile 2024 in cui rimasero coinvolte due vetture del tram al capolinea Zir, Ansfisa bloccò quelle procedure per dare priorità alle indagini sulla sicurezza della infrastruttura tranviaria. La buona notizia è che proprio qualche giorno fa l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali ha riattivato l’iter per l’abilitazione ed entro il 14 marzo 16 autisti di Atm , previo superamento dell’esame, potranno conseguire il patentino e mettersi a disposizione della città”. “In conclusione, di questo mio intervento, doveroso per fare chiazza su alcuni aspetti, invito la cittadinanza a usare quanto più possibile i nostri autobus per gli spostamenti in città, almeno in attesa che l’intera struttura tranviaria venga rinnovata . Con gli ormai imminenti i lavori di riqualificazione , che rinnoveranno e valorizzeranno l’intero asse tranviario, l’incremento del personale autista abilitato alla guida del tram e l’arrivo di nuove vetture revampizzate, il servizio farà un decisivo salto di qualità e ci lasceremo alle spalle ogni criticità. Nel frattempo, chiedo ai cittadini di avere un po’ di pazienza e rinnovo l’invito ad usare , compatibilmente con le loro esigenze , i nostri bus, in particolare la linea 28 , lo shuttle ma anche le linee 22 e 24, che percorrono la città da nord a sud”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.