Messina: incidente in tangenziale, traffico in tilt

Sabato di caos nella tangenziale di Messina a causa di un incidente stradale avvenuto all’interno della galleria San Giovanni. Il sinistro ha provocato disagi al traffico tra Gazzi e San Filippo. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento, ha impattato contro le barriere. Sul posto le forze dell’ordine per regolare il traffico e per i rilievi del caso.

