Messina, grave incidente in tangenziale: muore un centauro | NOME

Un pauroso incidente si è verificato questa mattina a Messina lungo la tangenziale, all’interno della galleria San Giovanni, creando una confusione totale al traffico con gravi ripercussioni agli automobilisti in transito. Un centauro, Santo Pellegrino di 66 anni, per cause ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro un’auto tra gli svincoli di Messina Centro e Gazzi. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato il malcapitato in ospedale dove è morto poco dopo l’arrivo ed il personale del Cas.

Sul luogo anche le pattuglie della Sottosezione Polizia Stradale A20 Boccetta per regolare il traffico e per risalire alla dinamica del sinistro mortale.

