StrettoWeb

Un grave incidente si è verificato questa mattina in tangenziale nel tratto tra Messina Centro e Boccetta. Nel sinistro sono coinvolti un’auto ed un camion che, per cause ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, si sono scontrate pesantemente. Ci sono alcuni feriti che sono stati soccorsi dai medici e dalle ambulanze del 118.

Si registrano notevoli disagi al traffico in quanto, nel momento dell’incidente, la strada era molto trafficata. Seguiranno aggiornamenti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.