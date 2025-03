Messina, al Gran Camposanto al via l’attività di bonifica del campo d’inumazione

StrettoWeb

A partire da lunedì 31 marzo 2025, si procederà all’esumazione d’ufficio delle salme inumate, in data anteriore al 31 dicembre 2015, nel campo Adulti Sezione Z del Gran Camposanto a Messina. Si procederà all’attività di esumazione – come previsto dall’art. 2 del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria – vista la carenza e l’indisponibilità di posti salma all’interno dei campi d’inumazione del Gran Camposanto al fine di bonificare e riutilizzare l’area interessata.

La procedura prevede all’atto dell’esumazione due possibilità:

i resti delle salme siano completamente mineralizzati, saranno raccolti in cassettine ossuarie e collocate nell’ossario comunale o in cellette in concessione onerosa se vi sono eredi che ne fanno specifica richiesta;

per le salme eventualmente non decomposte, saranno invece sistemate nei riquadri del cimitero da destinare alle inumazioni.

I familiari interessati sono tenuti a comunicare in merito, la decisione sulla destinazione dei resti mortali dei propri defunti, inoltrando richiesta attraverso lo Sportello telematico del Servizio Cimiteri.

In caso di mancata comunicazione, i resti mortali esumati nella Sezione Z del Gran Camposanto saranno mantenuti in deposito per 30 giorni a partire dal 31 marzo; alla scadenza del termine si procederà al loro conferimento nell’ossuario comunale a titolo gratuito.

Le parole di Minutoli

“Questa operazione – spiega l’assessore ai Cimiteri Massimiliano Minutoli – consente di recuperare spazio per nuove sepolture e di mantenere in efficienza il Gran Camposanto, evitando il sovraffollamento, nonchè garantire la corretta gestione degli spazi cimiteriali, adempiere alle normative igienico-sanitarie vigenti e assicurare un servizio adeguato alla cittadinanza. Pertanto, si invitano le famiglie interessate a rivolgersi agli uffici cimiteriali per qualsiasi informazione o supporto”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.