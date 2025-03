Messina, Gioveni chiede la disattivazione dei semafori funzionali alla tranvia

StrettoWeb

Il consigliere comunale del comune di Messina e capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, ha inviato una nota al Dirigente del Dipartimento mobilità urbana e per conoscenza al vicesindaco Salvatore Mondello, affinché provveda alla disattivazione dei semafori funzionali alla tranvia ancora attivi, a beneficio della viabilità cittadina.

La lettera integrale

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di FdI, in riferimento alla problematica in oggetto, intende significarLe quanto segue: “dallo scorso lunedì il servizio di trasporto pubblico su rotaia, come è noto, è stato interrotto per i lavori di riqualificazione ed ammodernamento della tranvia. Tuttavia, non so se per una svista o perché vi siano dei motivi tecnici a me certamente sconosciuti, lungo tutto il percorso del tram oggi fuori esercizio, insistono i semafori che erano funzionali allo stesso e che oggi, nonostante le vetture del tram non circolino più, si ritrovano ancora funzionanti, generando conseguentemente, con il loro “via libera” dato al cityway, il rosso e quindi una “via impedita” evidentemente inutile alle autovetture in transito nelle arterie o negli incroci interferenti con l’infrastruttura tranviaria.

Appare superfluo evidenziare il fatto che, permanendo questa condizione, la viabilità cittadina continuerà a subire un inutile pregiudizio e quindi un rallentamento visto che i mezzi su gomma, compresi gli autobus, si fermano all’inutile rosso di una sequenza semaforica certamente da eliminare.

Pertanto, in virtù di quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

CHIEDE

alla S.S., a meno che non vi siano altre motivazioni tecniche necessarie al mantenimento della funzione di questi semafori, di voler predisporre tutto quanto necessario per la regolazione di tutti gli impianti semaforici interferenti la tranvia a beneficio della viabilità cittadina”.

