Messina, Gioveni sull’Arco di Cristo Re: “monumento storico coperto da 3 anni e mezzo”

l’interrogazione presentata dal capogruppo di Fratelli d’Italia, Libero Gioveni, al sindaco di Messina, Federico Basile e all’assessore ai lavori pubblici Salvatore Mondello in relazione “al perenne immobilismo che gravita attorno allo storico e prezioso arco di Cristo Re“. Il consigliere comunale del partito del premier Meloni richiede “chiarimenti su un lavoro di recupero mai concluso”.

Interrogazione integrale

Il sottoscritto Libero Gioveni, nella qualità di consigliere comunale e capogruppo di Fratelli d’Italia, in riferimento alla problematica indicata in oggetto, intende significarVi quanto segue: sono trascorsi esattamente 3 anni e mezzo (si era nel mese di ottobre 2021) da quando lo storico arco di Cristo Re era stato oggetto di interventi da parte della scorsa Amministrazione di cui il sig. Assessore in indirizzo deteneva la medesima delega, a causa di pericolose cadute di materiale dalla volta del monumento.

Lo scrivente ricorda bene, come certamente ricorderanno le SS.LL., che all’epoca furono appaltati i relativi lavori di recupero e messa in sicurezza della struttura con il benestare della Soprintendenza dei Beni Culturali, che determinarono la ovvia chiusura della strada e quindi parecchi disagi per la viabilità cittadina. Dopo un breve periodo, però, la strada venne riaperta, non perché i lavori vennero conclusi (anzi, sembrerebbe che non furono mai iniziati anche per la difficoltà di reperimento dei materiali), ma perché venne collocata semplicemente una rete di protezione da parte di una ditta che sostituì la precedente che, dal canto suo, decise di rinunciare al lavoro.

Da allora, quindi, tutto è rimasto come è adesso, ossia un prezioso e storico monumento della città che risulta coperto da una rete che certamente lo imbruttisce, non dando evidentemente una bella immagine alla città in una zona centrale che è continua meta di turisti! Pertanto, in virtù di tutto quanto sopra esposto, il sottoscritto consigliere comunale,

I N T E R R O G A

le SS.LL. in indirizzo al fine di conoscere:

i motivi che abbiano determinato, da 3 anni e mezzo, il palese immobilismo sul recupero dello storico arco di Cristo Re; se sia nelle intenzioni di codesta Amministrazione recuperare e mettere in sicurezza il prezioso monumento: in caso di risposta affermativa al precedente punto 2, quanto tempo ancora occorrerà per l’avvio dei lavori”.

