Messina: giovane si ferisce con una motosega, sul posto l’elisoccorso

Un grave incidente è avvenuto ad Antillo, in provincia di Messina, dove un giovane è rimasto ferito ad una gamba a causa di una motosega. L’uomo stava tagliando la legna da riutilizzare per il camino della propria abitazione quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della motosega rimanendo ferito. Subito soccorso da un amico che era in zona, il malcapitato è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico della città dello Stretto per le cure del caso.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi, in quanto il taglio provocato dalla motosega non avrebbe colpito parti vitali del corpo.

