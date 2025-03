Messina, Giornata in memoria delle vittime innocenti delle mafie: iniziativa promossa dal liceo Ainis

StrettoWeb

Anche quest’anno il Liceo Ainis ha celebrato, ieri 21 marzo, la XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in memoria delle vittime innocenti delle mafie, nell’arena Villa Dante, la cui manifestazione nazionale si è tenuta a Trapani. All’iniziativa, patrocinata e supportata dal Comune di Messina e al supporto del Comune di Messina e dall’Azienda speciale Messina Social City ha preso parte l’assessora alla Pubblica istruzione e alle Politiche giovanili Liana Cannata. Presenti tra gli altri, il presidente della III Municipalità Alessandro Cacciotto e le studentesse e gli studenti del liceo Ainis guidati dalla dirigente scolastica Alessandra Minniti con i docenti.

“Una giornata che ha toccato profondamente i cuori dei presenti – ha detto l’assessore Cannata – che riapre ferite dolorose ma necessarie per comprendere appieno la gravità del fenomeno mafioso. Desidero esprimere la mia gratitudine alla dirigente Minniti per aver promosso questa iniziativa mirata a sensibilizzare i giovani su un tema così cruciale ma che rappresenta un momento importante per contribuire alla formazione e alla crescita di cittadini consapevoli e responsabili. La partecipazione attiva della scuola a queste iniziative è fondamentale per diffondere i valori della legalità e della giustizia”.

“Gli studenti – ha aggiunto la dirigente Minniti – si sono preparati ascoltando le storie di Nicolò Pandolfo e Salvatore Zangara, vittime innocenti delle mafie. Grazie ad Antonio Zangara e Marco Pandolfo per aver condiviso le loro esperienze, riaprendo ferite mai rimarginate. Ci auguriamo che le loro parole possano lasciare nelle nuove generazioni semi di impegno per una società libera dalle mafie”.

