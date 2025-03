Messina, ai Giardini di Montalto iniziativa dedicata alle donne

StrettoWeb

Domani, sabato 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, si terrà alle ore 10, ai Giardini di Montalto, a Messina, un momento celebrativo dedicato a tutte le donne, al loro valore, alla loro forza e al loro insostituibile contributo alla società. Nel corso della cerimonia, cui prenderanno parte gli assessori Alessandra Calafiore e Liana Cannata; padre Lorenzo Campagna della parrocchia di Montalto; il gruppo M.A.S.C.I. Messina 1, e la presidente del Cirs Maria Celeste Celi, si procederà alla scopertura di una targa dedicata a Maria Celeste Curatolo Celi.

Le parole di Calafiore e Cannata

“L’iniziativa rappresenta un omaggio alle donne e un impegno da parte di tutti a promuovere la parità di genere”, commentano i due Assessori. “La targa dedicata a Maria Celeste Curatolo Celi, poetessa e fondatrice del Cirs e della prima casa famiglia di Messina, simboleggia il riconoscimento del contributo delle donne alla società. In particolare, vogliamo ricordare la sua dedizione e la passione alla causa femminile, soprattutto a favore delle donne più vulnerabili diventando un punto di riferimento per la nostra comunità. L’appuntamento vuole essere un’occasione di riflessione e riconoscenza, ma anche un momento di condivisione e speranza per un futuro sempre più equo e rispettoso del ruolo e delle aspirazioni di ogni donna”, affermano agli assessori Calafiore e Cannata.

