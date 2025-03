Messina, al Palacultura l’evento “L’Arte che cura l’Anima”

StrettoWeb

Giovedì 27 marzo, dalle ore 9 alle 12, in occasione della XIV edizione del Fiocchetto Lilla, l’U.O per la Diagnosi e Cura dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione “il Cerchio d’Oro” del dipartimento di Salute Mentale, l’UOC di Psicologia e l’UO per la Promozione e l’Educazione alla Salute dell’ASP, insieme al Comune di Messina, per il tramite degli Assessorati alle Politiche Sociali e del Volontariato e alle Politiche Giovanili e alla Pubblica Istruzione, hanno organizzato, presso il Palacultura di Messina, l’evento di sensibilizzazione e informazione dal titolo “L’Arte che cura l’Anima. Musica, danza, sport: l’elisir della mente che vuole stare bene”, rivolto ai dirigenti, ai docenti e agli studenti degli istituti di istruzione superiore ed a operatori e utenti della Giustizia Minorile.

Durante la giornata, condotta da Valeria Lisi, si esibiranno artisti noti ed interverranno personalità di rilievo con l’obiettivo comune di accrescere la consapevolezza su un tema di grande importanza: la protezione e la cura della salute mentale dei giovani. Verranno presentate inoltre le linee progettuali e tutte le iniziative ed i servizi gratuiti dell’ASP e del Comune di Messina pensati e dedicati agli adolescenti ed agli educatori.

Il focus sarà costituito dal ruolo delle arti, dello sport e delle passioni per il benessere psicofisico e la crescita personale. L’iniziativa rappresenta un passo concreto per rafforzare il dialogo tra le istituzioni della città che, a vario titolo, hanno la responsabilità educativa di un armonico sviluppo dei ragazzi.

