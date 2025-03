Messina, evade dai domiciliari e vaga vicino alla stazione: arrestato

StrettoWeb

Ieri notte, i Carabinieri della Stazione di Messina Principale hanno arrestato un 38enne nordafricano per il reato di evasione. L’uomo, attualmente sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, si era allontanato senza autorizzazione dalla propria abitazione ed è stato individuato e bloccato dai militari dell’Arma durante un servizio di pattuglia finalizzato al controllo del territorio nel centro cittadino per la prevenzione ed il contrasto dei reati. In particolare l’uomo è stato sorpreso dai Carabinieri mentre si aggirava a piedi nei pressi della stazione ferroviaria.

Il 38enne, che, nei giorni scorsi, era stato arrestato dai Carabinieri per avere sottratto con violenza uno smartphone e del denaro ad un 64enne messinese, è stato accompagnato in caserma in stato di arresto.

