A Messina piove sul bagnato, arriva l’ennesima ammenda: ACR tra i club più multati. E un altro post social fa infuriare i tifosi

Oltre al danno, la beffa, ma ormai è storia nota. Messina tra le società più multate del girone C, tra acqua calda che manca e comportamenti non proprio esemplari da parte dei tifosi. Come nel corso del derby di domenica, dove gli spettatori hanno lanciato oggetti e rivolto cori offensivi. In più, si sono messi anche i calciatori, che hanno ritardato l’inizio della gara. Per questo, alla società è stata comminata un’ammenda di 1.700 euro, un’ulteriore mazzata per un club fantasma che dovrà far fronte alle prossime scadenze. E’ la quattordicesima ammenda in stagione per i biancoscudati, una media di circa una ogni due giornate. Il totale degli importi da pagare ammonta a circa 20 mila euro.

Le motivazioni nel dettaglio

Ammenda arrivata per:

“A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al termine della gara, mentre i calciatori rientravano nel tunnel che conduce agli spogliatoi, numerosi oggetti (sei pezzi di intonaco, due accendini, un bicchiere di plastica semipieno, sei tubetti di fumogeni che erano stati precedentemente accesi e un succo di frutta Brick semipieno) sul terreno di gioco, senza conseguenze;

1. al 30°, 31° e al 32° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti delle Istituzioni ripetuto in ciascuna delle circostanze per tre volte e per la durata di quindici secondi per ogni coro;

2. al 15° minuto del primo tempo e al 45° minuto del secondo tempo, un coro offensivo nei confronti dei tifosi avversari, ripetuti per circa dieci secondi;

L’ennesimo post sui social fa infuriare i tifosi

Intanto, come sempre, la società prova a far finta di nulla pubblicando un post su Facebook come se nulla fosse. Il club, infatti, ha informato i tifosi che i “calciatori e i componenti dello staff tecnico-sportivo dell’ACR Messina, mercoledì 26 marzo 2025, alle ore 21, al Palacultura, saranno ospiti dello spettacolo di Federico Buffa “Italia Mundial”. L’evento che racconta con originalità e musiche la vittoria dei mondiali di calcio 1982 degli azzurri, è promosso dalla “Taomai management”. Tutto bello, peccato che ad oggi ai tifosi non interessi nulla. Le priorità sono ben altre e gli utenti lo fanno ampiamente intendere nei commenti, andando giù pesante contro i proprietari e contro Sciotto, chiedendo novità in merito ai pagamenti.

