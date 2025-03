Messina, eletti i delegati per il congresso nazionale dei giovani di Forza Italia

StrettoWeb

Sono stati eletti i delegati dei Giovani di Forza Italia in città e nella provincia di Messina, che affiancheranno i coordinatori provinciali in vista del congresso che rinnoverà il coordinamento nazionale del partito. Oltre alla coordinatrice a Messina, Maria Fernanda Gervasi – che sarà sostituta per delega diretta da Kevin Bonasera – il coordinatore provinciale Santi Coniglio, il vicecoordinatore regionale Matteo Randazzo, che votano di diritto, risultano eletti per la città: Concetta Vitale e Antonino (Ninni) Romano; per la provincia, Giuseppe Di Salvo; Domenico Aragona; Giacomo Fascetto.

L’assemblea provinciale si è svolta all’hotel Messenion, con l’intervento del vicecoordinatore di Forza Italia a Messina, Giuseppe Santalco.

