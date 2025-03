Messina: due incidenti in tangenziale, traffico in tilt

StrettoWeb

Pomeriggio-sera di passione per gli automobilisti a causa di due incidenti stradali avvenuti in tangenziale a Messina che hanno procurato un grosso caos. Una vettura ha sbandato, per cause ancora in corso di accertamento, mentre percorreva lo svincolo di San Filippo. Per circa un’ora è stata chiusa l’arteria in direzione Messina Centro.

L’altro incidente si è invece verificato tra le uscite di Gazzi e Centro ed al momento non si conoscono i motivi. Per fortuna non si registra ferito ma solo tanta paura e traffico in tilt.

Foto di repertorio

