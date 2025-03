Messina, dramma a Mili San Pietro: uomo precipita in un burrone e muore | FOTO

StrettoWeb

Dramma a Mili San Pietro, in provincia di Messina. Questa mattina, intorno alle ore 10:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti per il recupero di una persona precipitata da un’altezza di circa 60 metri, nelle colline sovrastanti Mili San Pietro. La squadra giunta sul posto con Aps, pick-up attrezzato e un terzo mezzo denominato SAF (per questa tipologia di recuperi) ha raggiunto la persona, a piedi, insieme al personale sanitario, che ne ha constatato il decesso.

Dopo l’autorizzazione del magistrato, i Vigili del fuoco hanno provveduto al recupero della salma, operazione molto complicata per via del luogo caratterizzato da fitta vegetazione e versanti scoscesi.

Al termine delle operazioni di recupero, la salma è stata consegnata alle onoranze funebri della famiglia. I Vigili del fuoco hanno fatto rientro in caserma intorno alle ore 15:30.

