Messina, domani la presentazione del laboratorio teatrale “La bottega di Shakespeare”

Domani, sabato 8 marzo, alle ore 17, a Santa Maria Alemanna, a Messina, si terrà la conferenza stampa di presentazione del laboratorio teatrale “La bottega di Shakespeare”, evento organizzato dall’associazione culturale “Officine Dagoruk”, in collaborazione con gli Assessorati comunali alle Politiche culturali e alla Pubblica istruzione. Il laboratorio, gratuito e rivolto agli studenti delle scuole superiori e medie della città, è patrocinato dagli Assessorati alle Politiche culturali e alla Pubblica istruzione, e rappresenta un progetto innovativo volto a creare un ponte tra Scuola e Teatro, avvicinando i giovani alla drammaturgia shakespeariana. Un’esperienza artistica unica che culminerà nella messa in scena dello spettacolo “Il Fantasma di Stratford” presso il Teatro Vittorio Emanuele e il PalaCultura tra marzo e aprile 2025.

Gli studenti, che hanno partecipato al progetto, avranno l’opportunità di esibirsi in tre “camei” durante le repliche dello spettacolo, alternandosi in base all’Istituto scolastico di appartenenza. Questo approccio permetterà loro di restituire l’esperienza acquisita ai propri compagni e insegnanti, sviluppando competenze trasversali e orientative di grande valore per il loro percorso formativo.

Alla conferenza stampa interverranno gli assessori Enzo Caruso e Liana Cannata e il promotore stesso del progetto, l’attore e regista Daniele Gonciaruk, che illustrerà nel dettaglio gli obiettivi e le modalità del laboratorio, rispondendo alle domande della stampa e del pubblico presente. Questa iniziativa intende rendere vivo e accessibile il patrimonio shakespeariano.

