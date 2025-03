Messina, c’è la DATA della sospensione del servizio del tram. INFO e DETTAGLI sulle navette

StrettoWeb

Si è svolto a palazzo Zanca un tavolo tecnico tra Comune e Atm Messina per decidere le misure da adottare in vista dei lavori di riqualificazione della linea tranviaria, che comporteranno la sospensione del tram per almeno un anno. All’incontro hanno partecipato il vicesindaco Salvatore Mondello, il dirigente alla viabilità di palazzo Zanca Pietro Certo, il presidente dell’Azienda Trasporti Carlo Grillo e il responsabile dell’esercizio gommato di ATM Santino Trimarchi. Al fine di ridurre al massimo i disagi per i cittadini, l’ Amministrazione comunale e il management di ATM hanno concordato l’istituzione di un servizio navetta, che coprirà la zona compresa tra lo Zir e la via Tommaso Cannizzaro all’incrocio con la via Cesare Battisti, nei pressi del Tribunale con passaggio sia da Provinciale che dal viale San Martino.

Navette

Le navette effettueranno un percorso circolare, che – fino a quando i cantieri non interesseranno direttamente il viale San Martino – si snoderà nel seguente modo: Zir, via Vittorio Veneto, Provinciale, Villa Dante, via Catania, viale Europa, viale San Martino, via Santa Cecilia, via La Farina, Stazione centrale, Cavallotti, via Tommaso Cannizzaro e poi ritorno verso lo Zir con transito da via Cesare Battisti, via Santa Cecilia, viale San Martino, viale Europa, via Catania, Provinciale.

Il servizio navetta predisposto dall’Azienda Trasporti sarà effettuato con una frequenza media di 25 minuti.

“Atm attiverà immediatamente le navette”

“Ci eravamo impegnati con i cittadini a trovare soluzioni alternative al tram e abbiamo mantenuto la promessa. Non appena sospenderemo il servizio tranviario, Atm attiverà immediatamente le navette”, dichiara il sindaco Federico Basile.

Le parole di Mondello

“Con la soluzione individuata nel corso del tavolo tecnico odierno saremo in grado di garantire il transito dei bus Atm sia da Provinciale che dal viale San Martino, almeno fino a quando quest’ultimo non sarà direttamente coinvolto dagli interventi di restyling”, aggiunge il vicesindaco Mondello.

Le spiegazioni di Grillo

“Siamo soddisfatti perché, in piena condivisione con il Comune, siamo riusciti a mettere a punto una misura che compenserà in maniera adeguata la momentanea assenza del tram in città. Ci tengo comunque a ribadire che le possibilità offerte da ATM per spostarsi da nord a sud della città sono molteplici, a prescindere dal servizio navette. Oltre che dallo Shuttle, i collegamenti sono garantiti anche dalla linea 24 (ZIR- Papardo), che tocca anche Provinciale nel senso di marcia nord sud; dalla linea 22 (Annunziata-Villa Dante) nel senso di marcia nord sud; e dalla linea 22 Bis (Zir Annunziata) senso di marcia nord sud”, spiega il presidente Carla Grillo.

17 marzo probabile data per l’interruzione del servizio

Dovrebbe essere il 17 marzo, la data di interruzione del servizio del Tram e l’avvio “invasivo” dei lavori di rifacimento della linea. E’ vero anche che il giorno potrebbe cambiare in base a varie questioni: vedi materiale in arrivo o qualche altra questione tecnica.

