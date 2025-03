Messina, controlli della Polizia Stradale sui bus scolastici: autista senza carta tachigrafica fermato prima della partenza

StrettoWeb

Attenzione alta e lavoro intenso della Polizia Stradale di Messina con i giovani sul fronte della sicurezza stradale, non soltanto attraverso una capillare sensibilizzazione sul tema all’interno delle scuole e nei teatri, ma anche tramite mirati controlli al di fuori degli istituti scolastici.

La primavera è tipicamente il periodo delle gite e, anche in forza del protocollo con il MIM, la Polizia Stradale di Messina ha ulteriormente incrementato le verifiche agli autobus per l’accompagnamento degli studenti nelle uscite didattiche.

Fortunatamente gli immediati riscontri hanno consentito di intercettare le irregolarità prima che degenerassero in situazioni pericolose. Gli agenti del Distaccamento Polizia Stradale di Barcellona Pozzo di Gotto, ad esempio, nel corso di un controllo hanno accertato che un autobus prenotato per una gita scolastica presentava irregolarità riguardo alle autorizzazioni ed all’apparato cronotachigrafo.

In particolare è stato accertato che il conducente di un autobus guidava senza aver inserito la propria carta tachigrafica nell’apparecchio di controllo, eludendo, così, la possibilità di verificare le ore di guida ed i tempi di riposo. Immediato il ritiro della patente di guida all’autista e sospesa la partenza dell’autobus sino a quando non è giunto un altro conducente in regola con i tempi di guida e di riposo. Applicata, altresì, al conducente la sanzione di euro 886.00 e la decurtazione di 10 punti dalla carta di qualificazione del conducente (speciale patente dei conducenti professionali). Analoga sanzione è stata, inoltre contestata al titolare della ditta di autotrasporto in quanto ha consentito al proprio dipendente di guidare senza carta del conducente. Si rammenta che la carta tachigrafica è il dispositivo che consente di registrare le attività svolte dal conducente durante i trasporti e tenere sempre monitorate le ore di impegno e di riposo necessarie a garantire non solo la sicurezza sul luogo di lavoro ma anche ad innalzare i livelli di sicurezza stradale. Fino alla fine dell’anno scolastico si continueranno ad effettuare i controlli finalizzati a rendere più sicuri i viaggi di istruzione e la sicurezza dei più piccoli.

