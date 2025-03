Messina, in consiglio comunale passano tutti i punti all’ordine del giorno

StrettoWeb

Il Consiglio comunale di Messina, riunito per proseguire l’attività deliberativa, ha esitato, con ventisette voti favorevoli, nessuno contrario e nessun astenuto, il provvedimento di ratifica approvazione dell’aggiornamento per l’anno 2023 del catasto dei soprassuoli percorsi dal fuoco ai sensi dell’art. 10 comma 2 della legge 353/2000 e ss.mm.ii. – Legge quadro in materia di incendi boschivi – eventi incendiari 2023, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 448 del 19/09/2024.

Successivamente l’Aula di Palazzo Zanca ha approvato otto proposte di riconoscimento debiti fuori bilancio. La seduta è durata circa 35 minuti.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.