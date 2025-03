Messina, consegnati i lavori di ricostruzione del piano viabile lungo la Sp2

StrettoWeb

La Città Metropolitana di Messina continua senza sosta le attività finalizzate alla messa in sicurezza delle arterie stradali di propria competenza e alla mitigazione dei rischi idrogeologici del territorio, un obiettivo fortemente voluto dal Sindaco metropolitano Federico Basile.

Stamani, alla presenza del Direttore generale della Città Metropolitana di Messina, Giuseppe Campagna, del Deputato regionale on. Giuseppe Lombardo, del Sindaco Gianfranco Orsina, del Direttore dei lavori Anna Chiofalo e del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) del Genio Civile, Giovanna Grinciari, sono stati consegnati i lavori per la ricostruzione del piano viabile totalmente franato e la realizzazione di un muro in cemento armato di contenimento lungo la strada provinciale 2 di Roccella Valdemone, all’altezza del km 7+450.

Attualmente l’arteria stradale è totalmente chiusa al transito

Attualmente l’arteria stradale è totalmente chiusa al transito a causa di un’imponente frana che ha determinato il crollo del muro di sostegno lato valle e lo sprofondamento dell’intero piano viabile. I lavori, finanziati con fondi regionali del Programma Operativo Complementare (P.O.C.) 2014/2020 per un importo complessivo di 765.612,46 euro, hanno visto un’importante accelerazione nei tempi di assegnazione grazie all’impegno dell’on. Lombardo, che nel mese di luglio dello scorso anno aveva presentato un’interrogazione al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità riguardo alla disponibilità dei fondi destinati alla messa in sicurezza della strada provinciale 2.

La soddisfazione di Basile

“Sono particolarmente soddisfatto – ha dichiarato il Sindaco metropolitano Basile – perché oggi possiamo dare avvio ai lavori che garantiranno la ricostruzione totale del tratto di strada franato e consentiranno il ripristino dei collegamenti, attualmente interdetti, tra Roccella Valdemone e la Valle dell’Alcantara”.

Le parole di Campagna

“La consegna dei lavori – ha affermato il Direttore generale Campagna – rappresenta il risultato di una sinergia operativa tra la Città Metropolitana di Messina, la Regione Siciliana, il Comune di Roccella Valdemone e la deputazione regionale, in particolare dell’on. Lombardo, che si è speso per lo sblocco delle procedure finanziarie. Si avvia, pertanto, la fase risolutiva delle attuali gravi criticità consentirà di riaprire al transito l’importante arteria viaria alcantarina”.

