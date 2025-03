Messina, conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris causa al prof. Avelino Corma Canós

StrettoWeb

Mercoledì 12 marzo, alle ore 11, l’Aula Magna dell’Università di Messina ospiterà la Cerimonia di Conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris causa in ACCESS al prof. Avelino Corma Canós, Emerito e fondatore dell’Instituto de Tecnología Química (CSIC-UPV) di Valencia (Spagna). La Laudautio sarà affidata al prof. Gabriele Centi, Ordinario di Chimica Industriale presso il Dipartimento ChiBioFarAm. Il prof. Corma Canós terrà una Lectio Doctoralis sul tema “Designing catalysts from molecular to industrial scale to create sustainability”.

Chimico valenciano, nel corso della sua prolifica carriera il prof. Corma Canós si è distinto a livello mondiale per il suo lavoro sulla catalisi eterogenea e sui processi chimici sostenibili. Vanta oltre 1400 pubblicazioni e 200.000 citazioni; è inventore di oltre 180 brevetti, quasi 60 in applicazione industriale. Ha ricevuto 18 Lauree o Dottorati Honoris Causa, numerosi incarichi accademici, 48 riconoscimenti e onorificenze. Tra questi anche la Medaglia d’oro della European Chemical Society (2024), l’European Inventor Award for Lifetime Achievement dell’Ufficio europeo dei brevetti (2023), a più riprese il Premio per i Ricercatori altamente citati (HCR)

