Messina, il Comune interviene sulla vergogna del corteo No Ponte: “un agente ferito, condanniamo la violenza”

Un corteo vergognoso trasformato in violenza e tensione con le forze dell’ordine. Questo il riassunto della manifestazione no Ponte di oggi a Messina. Ad avere la peggio un agente, rimasto ferito. Anche il Comune è intervenuto con una nota, condannando le violenze. “Nel corso del corteo No Ponte, di oggi pomeriggio, si sono verificati gravi episodi di tensione che nulla hanno a che vedere con il legittimo diritto di manifestare. Rispettiamo tutte le posizioni e la libertà di espressione, ma condanniamo fermamente chi strumentalizza le manifestazioni per portare avanti atti di violenza e vandalismo“, si legge.

“Il confronto civile e democratico deve essere sempre alla base di qualsiasi dibattito, senza lasciare spazio a chi cerca solo scontri e disordini. Esprimiamo la nostra solidarietà alle forze dell’ordine e, in particolare, all’agente rimasto ferito dagli scontri. L’amministrazione comunale gli è vicina e gli augura una pronta guarigione. Auspichiamo che coloro che hanno sfruttato la manifestazione per compiere atti di vandalismo o creare disordini vengano identificati e perseguiti secondo la legge”, si chiude la nota.

