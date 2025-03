Messina, code interminabili tra San Filippo e Tremestieri: 70 minuti per 2 km a causa degli imbarchi per Villa San Giovanni. E c’è chi dice che il Ponte sullo Stretto non serve…

StrettoWeb

Mattinata da incubo per gli automobilisti messinesi in direzione Catania: tra gli svincoli di San Filippo e Tremestieri, si sono registrate code chilometriche a causa di mezzi pesanti incolonnati lungo la carreggiata, in attesa di imbarcarsi per Villa San Giovanni. Una situazione pericolosissima, con i camion fermi in piena corsia di marcia, che ha portato a 70 minuti di attesa per percorrere appena 2 chilometri. La criticità ha generato rabbia e preoccupazione tra i pendolari e gli automobilisti, evidenziando ancora una volta le falle del sistema di attraversamento dello Stretto.

Il problema, già noto e ricorrente, rischia di aggravarsi ulteriormente nei prossimi anni. Con la prevista dismissione della Rada San Francesco e la concentrazione di tutto il traffico — anche quello leggero — sul porto di Tremestieri, il rischio è quello di sprofondare in un caos permanente.

Altro che continuità territoriale: per molti cittadini, il futuro del collegamento tra Sicilia e Calabria appare sempre più incerto e congestionato. Una riflessione si impone, mentre si continua a discutere sull’utilità o meno del Ponte sullo Stretto. Nel frattempo, Messina resta ostaggio delle code.

