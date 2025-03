Messina, nuova chiusura per l’autostrada 18 | INFO e DATE

StrettoWeb

Nella giornata odierna si è riunito in Prefettura il Comitato Operativo per la Viabilità per discutere in ordine alla chiusura dell’Autostrada A/18 tra gli svincoli di Messina Tremestieri e Roccalumera in entrambe le direzioni di marcia data l’improcrastinabile necessità rappresentata dal Consorzio Autostrade Siciliane di eseguire lavori di somma urgenza per la rimozione di elementi lapidei in equilibrio instabile posti ai margini della tratta autostradale A/18 ME – CT al Km. 11+000 direzione Catania nelle domeniche del 16 e 23 marzo pp.vv..

Attesa la concomitanza con le lavorazioni che in atto sta eseguendo il “Consorzio ME – CT Lotto Nord” alla galleria “Piano Cutiri” in orario notturno sulla stessa tratta, per evitare ulteriori aggravi all’utenza il medesimo Consorzio ha garantito al Tavolo che effettuerà detti lavori in concomitanza con quelli CAS in orario diurno limitatamente alle predette domeniche.

Autostrada chiusa

Si è concordato, pertanto, che l’Autostrada A/18 ME – CT resterà chiusa in entrambe le direzioni di marcia tra gli svincoli di Messina Tremestieri e Roccalumera già dalla prossima domenica 16 marzo 2025 nella fascia oraria dalle 06:00 alle 18:00 rimanendo aperta di notte .

Sono state, inoltre, analizzate le criticità rilevate nella chiusura notturna della scorsa domenica 9 marzo e concordati tutti i provvedimenti idonei per ridurre al massimo i disagi garantendo nel contempo la sicurezza sul tratto interessato della Strada Statale 114.

Si è, infine, concordato di dare la massima informazione all’utenza sia attraverso la segnaletica a messaggio variabile che mediante la cartellonistica, i media, la stampa, con audio messaggi anche a bordo delle navi della Caronte & Tourist e delle altre Compagnie di navigazione dello Stretto. La Prefettura seguirà con la consueta attenzione l’evolversi della situazione

