Messina, ecco quando sarà chiusa la Biblioteca comunale e l’Archivio Storico

StrettoWeb

La Biblioteca comunale Cannizzaro e l’Archivio Storico di Messina saranno chiusi al pubblico mercoledì 19, giovedì 20 (solo in orario antimeridiano) e venerdì 21 marzo. Il provvedimento è stato disposto in quanto il personale sarà impegnato nelle selezioni dei volontari del Servizio Civile bando 2024. Rimane la disponibilità del personale e dei volontari, presenti nei giorni indicati per attività di visite guidate alle scuole, ad evadere richieste pervenute tempestivamente a mezzo telefono oppure tramite email al seguente indirizzo biblioteca.cannizzaro@comune.messina.it .

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.