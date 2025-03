Messina, i chiarimenti di Basile: “alberi tagliati a Giostra non sicuri”. Il sindaco lancia una nuova piattaforma

StrettoWeb

Conferenza stampa a Palazzo Zanca sulle polemiche relative al taglio degli alberi a Giostra, la popolosa area di Messina. Il sindaco Federico Basile ha annunciato: “lanciamo una nuova piattaforma di Messinaservizi che consente ai cittadini di vedere la mappatura del verde pubblico. Già anni fa abbiamo iniziato ad affrontare il tema del verde in maniera strutturale. Gli alberi a Giostra? Non erano sicuri. Sappiamo che è un tema divisivo, visto che ci sono lamentele da una parte e complimenti dall’altra. Dal 2018 si prevedevano investimenti per oltre 10 milioni, in parte è stato già fatto e in altra parte si dovrà ancora intervenire. Preannuncio che ci saranno alcuni abbattimenti delle piante a fine ciclo di vita”.

“La sicurezza dei cittadini rappresenta la nostra priorità assoluta”

“La sicurezza dei cittadini rappresenta la nostra priorità assoluta – ha dichiarato la presidente di MessinaServizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato -. Laddove possibile, interveniamo per tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo esistente, ma quando gli esiti delle verifiche tecniche evidenziano condizioni di fragilità non risolvibili, siamo costretti a procedere con l’abbattimento. È importante ribadire che tali interventi avvengono esclusivamente a seguito di accurate indagini e valutazioni tecniche, le cui risultanze non possono essere ignorate. Purtroppo molto spesso ci troviamo di fronte ad alberi che presentano danni all’apparato radicale, danneggiati nel corso negli anni da interventi all’asfalto, alle tubature o al passaggio della fibra. Allo stesso tempo, però, è già in corso un programma di ripiantumazione per garantire la continuità e la rigenerazione del verde urbano”.

