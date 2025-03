Messina, cerimonia commemorativa alla rotatoria di viale Giostra dedicata ai Martiri e Vittime della mafia

StrettoWeb

In occasione della XXX Giornata nazionale dedicata alla Memoria e all’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, ritorna in città l’iniziativa patrocinata dal Comune di Messina e organizzata, per l’undicesimo anno, dal Kiwanis Club Antonello da Messina e da Cittadinanzattiva Sicilia con l’Assemblea Territoriale Giostra/Messina An.Tu.Do., che si terrà venerdì 21 marzo, alle ore 10, presso la Rotatoria dedicata ai martiri e vittime della mafia sul viale Giostra. All’evento, cui prenderanno parte la prefetta di Messina Cosima Di Stani; l’assessora ai Servizi sociali Alessandra Calafiore in rappresentanza del sindaco Federico Basile; il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Messina Antonio D’Amato; il Comandante del Corpo della Polizia municipale Giovanni Giardina, parteciperanno rappresentanti di Legambiente dei Peloritani (che ha in adozione l’aiuola di viale Giostra), della V Circoscrizione, la Parrocchia di San Matteo, la CISL di Messina, il CESV (Centro Servizi per il Volontariato), il Comitato Civico Messina la Città Dimenticata, la Fondazione di Partecipazione Antonello da Messina, l’Associazione Nazionale Insigniti dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati, il Movimento Azzurro, l’Associazione Europa Mediterraneo-AEM, l’Associazione ETS Trapper Sociale, il Centro di Solidarietà FARO, e l’Istituto Comprensivo Statale Villa Lina – Ritiro.

Iniziativa

L’iniziativa, presentata dalla vicepresidente nazionale ANIOMRID e legale esperta di politiche sociali Silvana Paratore, prevede la deposizione di una corona di fiori offerta dal Kiwanis, cui seguiranno due momenti di raccoglimento, il primo, di preghiera officiata da padre Giuseppe Cutrupi, parroco della Parrocchia di San Matteo; e il secondo, di lettura dei nomi dei martiri e vittime della mafia a cura di una delegazione di studenti dell’istituto Villa Lina – Ritiro, con l’obiettivo di mantenere viva la loro memoria e sensibilizzare la comunità sull’importanza della giustizia e della legalità.

