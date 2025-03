Messina-Catania, Toscano: “regaliamo il derby ai tifosi. Inglese? Dobbiamo…”

StrettoWeb

Un derby è sempre un derby. Non importa se la situazione di classifica mostri un divario importante fra le due squadre, una delle quali rischia fortemente di non portare a termine nemmeno la stagione. I valori si azzerano, entrano in gioco motivazioni extra e perdere brucia il doppio. Lo sa bene Mimmo Toscano che, alla vigilia di Messina-Catania, chiede ai suoi ragazzi di mantenere alta la concentrazione.

“Per tanti motivi è una gara importante per noi. Vogliamo regalare questo derby alla città, alla società e a noi stessi“, ha dichiarato Toscano in conferenza stampa sottolineando l’importanza di dare continuità ai risultati.

Ovviamente, per fare risultato servono le reti. “Il gol devi cercare di realizzarlo prima degli altri“, ha detto Toscano facendo riferimento alle occasioni non sfruttate a Latina prima di subire la rete che ha portato i laziali avanti.

Capitolo infermeria. “Inglese ha voglia di rientrare prima possibile, ma dobbiamo aspettarlo“, ha spiegato l’ex allenatore della Reggina, aggiungendo che non ci sono tempi certi per il suo recupero. Recuperati Stoppa e Di Tacchio, seppur il mister non voglia affrettare i tempi: “ai playoff comanda la testa, dobbiamo gestire il recupero dei giocatori senza forzare i tempi“.

Toscano non intende sottovalutare il Messina nonostante la situazione complicata fuori dal campo: “è una squadra che non dà punti di riferimento e ha Luciani in fiducia dopo la tripletta a Cava de’ Tirreni“. Trasferta vietata ai tifosi etnei: “è sempre un peccato“, il commento dell’allenatore.

Ultimo passaggio sulla fase difensiva da registrare: “dobbiamo avere maggior percezione del pericolo e lavorare più da squadra“, ha concluso Toscano.

