Messina-Catania, la storia del derby siciliano: rivalità, precedenti e momenti memorabili

Non sarà sicuramente il derby più ricordato della storia, ma Messina-Catania è sempre Messina-Catania, in Sicilia secondo solo a Palermo-Catania. Si tratta di due delle squadre di calcio più storiche e gloriose dell’isola, con un passato importante e un presente un po’ meno “colorato”. Sull’Etna c’è fame e ambizione di risalire, nonostante qualche contestazione recente, anche per via delle risorse e delle capacità economica di Pelligra, mentre sullo Stretto la situazione è ben nota, con la grottesca vicenda AAD che pare non conoscere via d’uscita.

Le due squadre tornano a sfidarsi domenica, dopo lo 0-0 dell’andata. Quale migliore occasione per ripercorrerne la storia, tra rivalità, aneddoti, precedenti, curiosità, record.

Le Origini della rivalità (1920-1940)

Le prime tracce di incontri calcistici tra squadre rappresentanti Messina e Catania risalgono agli anni ’20. Nel 1920, durante la Coppa Federale Siciliana, l’Unione Sportiva Messinese affrontò la Catanese imponendosi con un netto 9-1 nella gara d’andata e 6-2 in quella di ritorno. Il primo incontro ufficiale tra le due squadre avvenne il 7 dicembre 1930, durante il campionato di Prima Divisione (l’attuale Serie C). Il Messina si impose per 1-0 grazie a un rigore trasformato da Renato Ferretti. Da quel momento in poi, la rivalità si fece sempre più accesa, accompagnata dalla crescita delle due squadre nei campionati nazionali. Durante gli anni ’30 e ’40, gli incontri tra Messina e Catania furono numerosi e combattuti. Nel campionato di Serie B 1934-1935, il Catania vinse in casa per 3-2, ma nel ritorno il Messina ottenne una convincente vittoria per 3-0.

Gli anni ’50 e ’60: il primo assaggio della Serie A

Negli anni ’50 e ’60, la rivalità raggiunse nuove vette con l’approdo di entrambe le squadre in Serie A. Fu in questi decenni che il derby divenne un evento atteso e sentito sia dai tifosi che dai media. Nella stagione 1963-1964, il Catania vinse in casa per 2-0, mentre la gara di ritorno a Messina terminò con un pareggio 0-0. La stagione successiva vide invece il Messina trionfare in casa per 2-1, con una prestazione memorabile di Bruno Pizzul, futuro storico giornalista sportivo. Uno dei momenti più iconici del derby avvenne nel campionato 1964-1965, quando il Catania vinse per 4-2 al “Cibali”, un risultato che segnò un’epoca per la squadra rossazzurra.

Gli anni ’80 e ’90: alternanza tra Serie B e Serie C

Negli anni ’80, le due squadre si affrontarono principalmente in Serie B. Nel campionato 1986-1987, il Catania vinse in casa per 1-0, mentre la gara di ritorno a Messina terminò con un pareggio 0-0. Gli anni ’90 furono caratterizzati da sfide in Serie C1 e Serie C2, con entrambe le squadre alle prese con difficoltà finanziarie e tecniche. Nella stagione 1998-1999, in Serie C2, il Catania vinse in casa per 1-0, mentre la gara di ritorno a Messina finì ancora una volta 0-0.

Gli anni 2000: dalla Serie C1 alla Serie A

La stagione 2000-2001 vide le due squadre contendersi la promozione in Serie B. Il doppio confronto nei playoff fu combattutissimo: dopo l’1-1 dell’andata a Catania, il Messina vinse la gara di ritorno per 1-0, conquistando così la promozione e lasciando l’amaro in bocca ai tifosi etnei. Pochi anni dopo, entrambe le squadre raggiunsero la Serie A. Nella stagione 2006-2007, le due sfide nella massima serie terminarono entrambe in pareggio: 2-2 a Catania e 1-1 a Messina. Furono incontri spettacolari, caratterizzati da un’alta tensione agonistica e da una cornice di pubblico imponente.

Gli anni recenti: declino e ritorno in Serie C

Negli ultimi anni, le due squadre hanno affrontato periodi difficili, con retrocessioni e problemi societari. L’ultimo incontro ufficiale prima del ritorno del derby nella scorsa stagione risale alla stagione 2021-2022, quando al “San Filippo” terminò 2-2. La gara di ritorno, invece, non si disputò a causa dell’esclusione del Catania dal campionato per gravi difficoltà economiche. Dopo la ripartenza dai Prof, e il ritorno del Catania in C, le due squadre sono tornate a sfidarsi nella scorsa stagione, con una vittoria per parte. Quest’anno, all’andata, solo 0-0 al Massimino.

Statistiche e curiosità

Totale incontri ufficiali: 93

Vittorie del Catania: 40

Vittorie del Messina: 22

Pareggi: 31

Miglior vittoria del Messina a Catania: 3-1 nella stagione 1953-1954

Miglior vittoria del Catania: 4-0 nella stagione 2000-2001

Serie di imbattibilità più lunga: il Catania è rimasto imbattuto nei derby per oltre 10 anni tra il 1990 e il 2001.

