Messina-Catania, Banchieri: “proviamo a rendere felici i tifosi. Salvezza? Sarebbe miracolo”

StrettoWeb

Uno dei Messina-Catania più strani della storia dei derby fra queste due squadre. La situazione extra-sportiva conta più di quella in campo, soprattutto in casa giallorossa. Il Messina sta vivendo settimane davvero complicate e il futuro che li porta verso il termine della stagione è quanto mai incerto e nebuloso. Dall’altra parte un Catania in cerca di punti per consolidare il piazzamento Playoff e che, a inizio stagione, pensava decisamente più in grande di così.

Mister Simone Banchieri fa il punto sul derby dalla sponda giallorossa: “è una partita diversa dalle altre. Un derby al quale i nostri tifosi tengono più di tutto e noi altrettanto. Sappiamo quanto è importante per la città, i tifosi e la classifica. E’ una gara che ha tanti aspetti su cui prestare attenzione. Pensiamo solo a fare risultato e a dare una soddisfazione ai nostri tifosi. Abbiamo tante assenze e giocatori in dubbio. Da quasi un mese giochiamo con diverse assenze sistematiche, mi fido però di tutti i ragazzi.

I connotati ambientali contano nel derby, non dimentichiamo che il Catania è una squadra costruita per vincere il campionato, noi però dobbiamo guardare a noi stessi, fare punti in chiave salvezza provando a raggiungere un miracolo sportivo che è salvare questo club, questa tifoseria, questa città. Quello che conta è il cuore, le farfalle nello stomaco, vedere i ragazzi sudare la maglia come raramente succede. Per questo io accetterei altre mille volte di allenare in una grande piazza come Messina, con il senso del dovere di rappresentare una città e tifoseria troppo importanti“.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.