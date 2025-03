Messina, i Carabinieri irrompono in un cantiere irregolare: operai in nero, 40 mila euro di multa e attività sospesa | DETTAGLI

StrettoWeb

Prosegue l’attività di controllo nell’ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione e alla repressione dei reati inerenti alla sicurezza sui luoghi di lavoro e l’emersione del lavoro nero, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Messina. Ieri, i militari della Compagnia di Messina Sud, supportati dai colleghi del locale Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno sottoposto a verifica un cantiere edile allestito a Roccalumera.

Nel corso dell’attività ispettiva, i militari dell’Arma hanno effettuato approfondite verifiche in tutti gli ambiti ove potevano emergere eventuali situazioni tali da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, nonché violazioni concernenti gli aspetti contrattualistici e previdenziali. All’esito dei controlli, i Carabinieri hanno accertato violazioni alla normativa di settore, in particolare è stata contestata l’omessa predisposizione delle misure obbligatorie volte alla sicurezza degli operai, per evitare cadute dall’alto e la mancata formazione degli operai in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Inoltre durante il controllo, i militari hanno scoperto anche la presenza di due lavoratori “in nero”.

Il titolare è stato pertanto denunciato ed a suo carico sono state comminate ammende e sanzioni per oltre 40.000 euro, con la contestuale sospensione dell’attività dovuta alle gravi violazioni riscontrate, nonché per la presenza dei due lavoratori irregolari per cui è stato fatto obbligo di regolarizzare, nei tempi previsti, la loro posizione lavorativa.

La campagna dei controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Messina e del Nucleo Ispettorato del Lavoro, nel settore edile, proseguirà nei prossimi mesi in tutta la provincia, con il principale scopo di prevenzione alle gravi violazioni, che danneggiano fortemente i diritti dei lavoratori e mettono a serio rischio la loro incolumità.

