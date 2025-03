Messina, Call for artists “Ri-generazioni Civiche”: giovedì a palazzo Zanca la presentazione del progetto

StrettoWeb

Giovedì 6 marzo, alle ore 10, a Palazzo Zanca, a Messina, nei locali dell’Assessorato alle Politiche giovanili, si terrà la conferenza stampa di presentazione della Call for artists “Ri-generazioni Civiche”, promossa dal CESV – Centro Servizi per il volontariato di Messina e dalla LUdE – Libera Università dell’Educare, con il sostegno del Comune di Messina per il tramite dell’Assessorato alle Politiche Giovanili, del Centro di documentazione europea dell’Università degli Studi di Messina e di The Messineser. All’incontro, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessora al ramo Liana Cannata, interverranno Rosario Ceraolo e Carmelo Schepisi rispettivamente, direttore e componente del consiglio direttivo del CESV – Centro Servizi per il volontariato di Messina; la professoressa Anna Pitrone, responsabile scientifico del Centro di documentazione europea dell Università di Messina, e Salvatore Rizzo della LUdE – Libera Università dell’Educare.

La conferenza stampa sarà occasione per illustrare il bilancio del progetto, THE CARE – Civil Actors for Rights and Empowerment”, avviato dal CESV Messina e dalla LUdE lo scorso gennaio, basato sulla ricerca, accompagnamento e comunicazione per promuovere tra gli under 30 i diritti fondamentali dell’Unione Europea, e presentare l’ultimo step del progetto stesso, la Call for artists “Ri-generazioni Civiche” con le sue finalità.

