Messina: cade rovinosamente a causa di un avvallamento del marciapiede, uomo rimane ferito

Paura in mattinata in via Maddalena a Messina, dove un uomo è rimasto ferito al volto a causa di una rovinosa caduta. Il malcapitato sarebbe scivolato a causa dell’avvallamento del marciapiede. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in ospedale. Presenti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi del caso.

