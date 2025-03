Basile: “Messina modello di mobilità sostenibile, Legambiente riconosce il percorso virtuoso della nostra città”

StrettoWeb

“Ieri, durante la trasmissione Geo&Geo condotta da Sveva Sagramola su Rai3, il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, ha elogiato il percorso virtuoso intrapreso dalla nostra città, definendola un esempio positivo nella gestione e nel miglioramento della mobilità urbana. Un riconoscimento importante che conferma gli sforzi fatti dal 2018 in poi per creare un modello sostenibile, efficiente e orientato al benessere dei cittadini”, è quanto afferma il sindaco Federico Basile.

“Un attestato che arriva proprio alla vigilia del Primo Forum Nazionale sulla Mobilità, in programma domani, 18 marzo: un evento di grande rilievo dedicato al futuro della mobilità in Italia, in cui si parlerà anche del caso Messina. Interventi concreti che stanno trasformando il volto della città con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita“, conclude la nota.

