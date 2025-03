Messina, Basile: “al via il bando per la messa in sicurezza della scuola Cannizzaro – Galatti”

StrettoWeb

“È stata ufficialmente pubblicata la gara per la messa in sicurezza della scuola Cannizzaro-Galatti. Scadenza per la presentazione delle offerte: 14 aprile. Dopo un lungo ed attento progetto di messa in sicurezza passato al vaglio anche della Sovrintendenza è stato pubblicato il Bando con scadenza 14 aprile per iniziare finalmente i lavori di adeguamento sismico della storica scuola Cannizzaro – Galatti“, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Continuiamo a lavorare insieme per una città sempre più innovativa e a misura di cittadino”, conclude Basile.

