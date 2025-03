Messina: bando per l’assegnazione in locazione degli alloggi ERP, domani conferenza stampa a palazzo Zanca

StrettoWeb

Domani, mercoledì 5 marzo, alle ore 10, nel salone delle Bandiere di palazzo Zanca, nel corso di una conferenza stampa, presente il sindaco Federico Basile, cui prenderanno parte gli assessori Alessandra Calafiore e Roberto Cicala, e il Direttore generale Salvo Puccio, sarà presentato il Bando di Concorso per la formazione di una graduatoria aperta per l’assegnazione in locazione semplice degli alloggi di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Messina.

Al bando possono partecipare tutti i cittadini, in possesso di determinati requisiti, cittadinanza italiana, residenza e attività lavorativa, requisiti economici e condizioni del nucleo familiare. I dettagli e le modalità di partecipazione al bando saranno illustrati nel corso dell’incontro con la stampa.

