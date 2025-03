Messina, avviata la demolizione dei silos abbandonati nel torrente S. Stefano di Briga

StrettoWeb

Sono ufficialmente iniziati oggi i lavori di demolizione dei tre silos abbandonati presenti nell’alveo del torrente Santo Stefano di Briga, a Messina. Un’operazione attesa da oltre quattro decenni che segna un passo concreto verso la messa in sicurezza e la riqualificazione ambientale dell’area. I vecchi silos, ormai in stato di degrado, sono stati abbattuti e saranno rimossi per consentire l’avvio della bonifica dell’intero sito. L’intervento, affidato alla ditta CO.M.MAN. Srl, prevede un importo complessivo di € 17.500,00 oltre IVA e con conclusione prevista per venerdì 28 marzo.

Le parole di Basile

“Dopo oltre 40 anni di attese e battaglie – dichiara il sindaco Federico Basile – possiamo finalmente dire che i vecchi silos che deturpavano l’alveo del torrente S. Stefano e che rappresentavano un concreto rischio per la sicurezza, come più volte denunciato dai residenti, sono stati abbattuti e presto saranno completamente rimossi. Questo intervento non è soltanto simbolico, ma rappresenta un impegno concreto verso il risanamento e la valorizzazione del nostro territorio”.

Il Sindaco evidenzia inoltre il lungo e complesso iter autorizzativo che ha preceduto l’avvio dei lavori: “Ci siamo mossi con determinazione per ottenere tutte le autorizzazioni necessarie – conclude Basile – affinché si potesse finalmente procedere con la rimozione di queste strutture abbandonate che per troppo tempo hanno rappresentato un pericolo e un freno al recupero dell’area. Un ringraziamento è rivolto a Messinaservizi Bene Comune, per il costante impegno e il supporto operativo anche in questa importante attività di bonifica”.

