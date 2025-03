Messina, attivato il canale WhatsApp della Biblioteca comunale “Cannizzaro”

StrettoWeb

E’ stato attivato il canale WhatsApp della Biblioteca comunale “Tommaso Cannizzaro” di Messina in modo da divulgare informazioni su attività, laboratori ed eventi, servizi e novità editoriali, ma anche laboratori per bambini, iniziative per la città, variazioni di orari e servizi. Per iscriversi è necessario accedere tramite il seguente link https://whatsapp.com/channel/0029Vb6kyV61Hsq5eohHfd3b , cliccare su “Iscriviti” in alto a destra e avviare le notifiche, selezionando la campanella barrata in alto a destra.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.