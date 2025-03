Messina: arrestati due ladri, sorpresi mentre uscivano da un’abitazione con cavi elettrici e tubi in rame

StrettoWeb

Questa notte a Mongiuffi Melia (Messina), i Carabinieri della Compagnia di Taormina e della locale Stazione hanno arrestato due persone di 26 e 30 anni, della provincia di Catania, già note alle Forze dell’Ordine, in ordine al reato di furto in abitazione. Le pattuglie dell’Arma impegnate nei servizi di controllo per la prevenzione dei reati contro il patrimonio e di altri illeciti, hanno sorpreso e arrestato i due uomini, mentre stavano uscendo dall’interno di un’abitazione in cui avevano appena asportato numerosi cavi elettrici e tubi in rame. I due soggetti fermati sono stati accompagnati in caserma e sottoposti alla misura degli arresti domiciliari presso le rispettive abitazioni a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza del Giudice. Tutta la refurtiva è stata recuperata e riconsegnata al proprietario, che al momento del furto si trovava fuori casa.

Di fondamentale importanza è stata la chiamata al 112 di un cittadino, che ha permesso ai Carabinieri di intervenire tempestivamente sul luogo del furto. Il caso si trova ancora nella fase delle indagini preliminari e, come previsto dalla legge, l’indagato è da considerarsi innocente fino a eventuale sentenza definitiva.

