“Il concerto di oggi a Messina purtroppo è annullato per motivi non imputabili all’artista Povia ed alla sua professionalità e serietà. Ci scusiamo con il Centro Commerciale Arcieri e con chi avrebbe partecipato. E’ la prima volta in 20 anni di carriera del cantautore Povia che accada un disguido del genere”, è quanto comunica lo staff di Povia.

Al momento non sono noti i motivi del “disguido” di cui parla lo staff del cantautore che hanno portato all’annullamento del live in riva allo Stretto.

