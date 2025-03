Messina: alberi tagliati a Giostra. Le spiegazioni di Basile ed Interdonato: “tuteliamo i cittadini”

StrettoWeb

Durante i lavori per la realizzazione del parcheggio d’interscambio sul viale Giostra, a Messina, è emersa una condizione di fragilità riguardante l’alberata di Platanus x acerifolia, piantumata circa 60 anni fa a cavallo della soletta di copertura del torrente Giostra. Con l’avvio del cantiere si è proceduto ad un’approfondita analisi dello stato degli alberi, evidenziando come il sistema radicale si sia sviluppato in modo asimmetrico: le radici si sono estese principalmente verso il controviale, dove il terreno è più arieggiato e ricco di umidità, mentre sul lato interno la crescita è risultata fortemente limitata dalla presenza della soletta e da un substrato compatto.

MessinaServizi ha eseguito prove di trazione e stabilità

Questa condizione, ben documentata in letteratura tecnica, può determinare situazioni di instabilità. Non a caso, nei mesi scorsi uno degli esemplari è crollato durante un evento di maltempo, confermando le criticità preesistenti. MessinaServizi ha eseguito prove di trazione e stabilità, che hanno classificato gli alberi presenti in “classe di rischio schianto”. Sulla base delle risultanze tecniche, si è quindi ritenuto necessario procedere all’abbattimento degli esemplari più compromessi, con l’obiettivo prioritario di tutelare l’incolumità pubblica. Contestualmente è già prevista la piantumazione di nuove essenze arboree, per garantire la continuità e la rigenerazione del verde urbano.

“La sicurezza dei cittadini rappresenta la nostra priorità assoluta”

“La sicurezza dei cittadini rappresenta la nostra priorità assoluta – ha dichiarato la presidente di MessinaServizi Bene Comune, Mariagrazia Interdonato -. Laddove possibile, interveniamo per tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo esistente, ma quando gli esiti delle verifiche tecniche evidenziano condizioni di fragilità non risolvibili, siamo costretti a procedere con l’abbattimento. È importante ribadire che tali interventi avvengono esclusivamente a seguito di accurate indagini e valutazioni tecniche, le cui risultanze non possono essere ignorate. Purtroppo molto spesso ci troviamo di fronte ad alberi che presentano danni all’apparato radicale, danneggiati nel corso negli anni da interventi all’asfalto, alle tubature o al passaggio della fibra. Allo stesso tempo, però, è già in corso un programma di ripiantumazione per garantire la continuità e la rigenerazione del verde urbano”.

Le parole dei sindaco

Alla luce del clamore mediatico suscitato dall’intervento e per fare piena chiarezza sulle motivazioni tecniche alla base delle operazioni in corso, il sindaco di Messina Federico Basile, annuncia che martedì 25 marzo si terrà una conferenza stampa a palazzo Zanca, nel corso della quale saranno illustrati nel dettaglio gli esiti delle indagini effettuate, gli interventi previsti e le misure di compensazione ambientale già avviate. “Comprendiamo la sensibilità dei cittadini su un tema delicato come quello degli alberi in città – ha dichiarato il sindaco Basile – e per questo motivo con la conferenza stampa di martedì vogliamo informare correttamente l’opinione pubblica e illustrare le azioni intraprese per garantire sicurezza e rispetto dell’ambiente ricordando l’impegno di questa amministrazione nel processo di ripiantumazione e rigenerazione urbana”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.