Messina, a Piazza Lo Sardo manifestazione pro Ucraina

StrettoWeb

“La mobilitazione delle forze europeiste, progressiste e, prima di tutto, libere, è un dovere. Unirci in un unico coro e incontrarci in piazza per ribadire, da cittadini, il sentimento di unità e condivisione di un’Europa che sia dei popoli e per la pace”, scrivono in una nota gli organizzatori. “Un appello nazionale che si radica sui territori, nella nostra Messina, che dell’Europa è stata culla, assume un significato ancora più profondo, specialmente nel settantesimo anno dalla conferenza nella quale si sono gettati i semi di quell’Unione di Nazioni. Un’Europa in grado di guardare ad obiettivi che erano già chiari all’epoca: solidarietà, pace, unità. Per quegli Stati che uscivano devastati da due grandi guerre e anni di dittature, la soluzione non poteva che essere stare uniti. Oltre mezzo secolo dopo è sempre quella la soluzione, l’unica possibile“, rimarca la nota.

“Stare Uniti è la chiave per frenare le mire espansionistiche, le sperequazioni, le aggressioni a Stati sovrani”

“E proprio Stare Uniti è la chiave per frenare le mire espansionistiche, le sperequazioni, le aggressioni a Stati sovrani. Le immagini che il mondo ha visto, riprese nella stanza Ovale della Casa Bianca, hanno lasciato di stucco e indignato tutti coloro i quali hanno un’altra e alta concezione della Politica. Ciò che è accaduto fra Trump, il suo vice Vance e il Presidente Zelensky non può essere ridotto a vergognosa messinscena di bullismo marcatamente machista. Sin dal suo insediamento, infatti, il Tycoon ha chiarito il ruolo nel quale vorrebbe appiattire l’UE e il peso che ritiene debba avere la voce dei 27 Stati membri: nullo! Non è ammissibile che questa sia la dimensione dell’Europa e non è concepibile che l’Italia accetti passivamente ciò, mostrando solo piaggeria e asservimento imbarazzante da parte del Governo Meloni. Noi siamo l’Europa. E Messina ha il dovere di dare un segnale forte in questa direzione, proprio per il valore simbolico che la nostra città rappresenta nella storia della Comunità europea“, evidenzia la nota.

Manifestazione a Messina

“Anche a Messina, quindi, continuiamo a gettare nuovi semi per far germogliare ulteriormente i cardini di questa Europa nella quale crediamo e della quale, sempre più evidentemente, abbiamo fortemente bisogno. Tutti. Per questo motivo vi aspettiamo domenica 2 marzo ore 17.00 a Piazza Francesco Lo Sardo (Piazza del Popolo) per unire la nostra voce sotto un’unica bandiera, quella dell’Europa. Hanno aderito i partiti Azione, Più Europa, Italia Viva, Partito Democratico, Socialdemocratici, Drin Drin, Partito Repubblicano italiano. Per le associazioni ha aderito F.I.A.P. (Federazione italiana associazioni partigiane)”, conclude la nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.