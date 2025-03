Messina, l’8 Marzo sui mezzi Atm le donne viaggiano gratis

StrettoWeb

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, ATM Messina desidera “unirsi alla sensibilizzazione sull’importanza della parità di genere e del rispetto dei diritti femminili. Sabato 8 marzo, tutte le donne potranno viaggiare gratuitamente sui mezzi ATM, rendendo omaggio alla loro forza, determinazione e coraggio. Un piccolo gesto, ma ricco di significato, per ribadire insieme l’importanza di un futuro più giusto ed equo per tutti”.

