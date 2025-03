Kartodromo Messina, sabato la 2H Endurance valida per il Campionato Interprovinciale

StrettoWeb

In programma domani la gara organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, secondo atto del Campionato Interprovinciale in collaborazione con il circuito di Ispica. Due ore di pura intensità, tra resistenza, duelli all’ultimo sorpasso e strategie.

Si accendono i motori al Kartodromo di Messina per la 2H Endurance valida per il Campionato Interprovinciale che si svolge anche quest’anno in collaborazione con il circuito di Ispica.

È in programma domani (sabato 29 marzo), nell’impianto di via Ayrton Senna, all’uscita autostradale San Filippo, nei pressi dello stadio “Franco Scoglio”, l’attesa gara organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo. L’appuntamento con la specialità a squadre, il secondo dei quattro in calendario nell’ambito del Campionato Endurance Interprovinciale 2025, fa seguito alla tappa andata in scena lo scorso 22 febbraio a Ispica, conclusasi con i successi di Dammuso Dad&Son davanti a Leopard e Gattopardo nella categoria regina, Family RT2 e Elettra Sport, rispettivamente, per F2 e F3.

Tutti i riflettori sono adesso puntati sul Kartodromo di Messina. Si contano attualmente 17 team iscritti, pronti a darsi battaglia in pista per contendersi la vittoria. Il ritrovo dei partecipanti è fissato alle ore 14.30. Dopo il briefing e il sorteggio elettronico dei kart, spazio alle qualifiche di 10’ per determinare la griglia di partenza della 2H Endurance. Dal via della corsa e fino allo scadere del tempo, quando verrà sventolata la bandiera a scacchi, sono assicurate due ore di pura intensità, cariche di adrenalina, tra resistenza, duelli all’ultimo sorpasso e strategie con il supporto dei team manager. Chiusura pit ad inizio gara nei primi 5’ e negli ultimi 5’. Per ogni sosta è obbligatorio il cambio kart, mentre il cambio pilota è facoltativo. Durata massima stint, il tempo trascorso in pista consecutivamente dallo stesso pilota, di 25’. Previsto, come di consueto, l’utilizzo del VAR per consentire alla direzione gara di esaminare nel migliore dei modi l’andamento di tutte le fasi e decidere in merito alle eventuali penalità da infliggere. L’evento si concluderà con la festa del podio. Saranno premiati i primi tre team classificati di F1, F2 e F3, il pilota che ha ottenuto la pole position e il “best lap” assoluto della manifestazione.

Il punteggio del Campionato interno, che tiene conto esclusivamente delle gare disputate sul circuito di Messina, verrà attribuito per la 2H Endurance di domani (sabato 29 marzo) utilizzando il simulatore dei punti SWS al 100%. Il team Gattopardo guida la classifica F1 del Campionato Regionale ASI – SWS Endurance 2025, dopo due prove, con 1861 punti su Giaguaro (1705) e Speed (1627). Nella F2 MRT Thunder in testa con 1898 punti, precedendo AF Sport (1821) e Evo Speed (1705). MRT Moon al comando nella F3 a quota 1858, seguono Speed Racer (1824) e MRT Nitro (1782).

