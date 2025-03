Messina, 22 milioni per la ricostruzione dopo il maltempo

StrettoWeb

Via libera a 21,9 milioni di euro per riparare i danni causati dal maltempo che ha colpito la Città metropolitana di Messina tra il 22 e il 27 novembre e il 3 dicembre 2022. Il Dipartimento nazionale ha approvato e finanziato in via definitiva il piano di interventi predisposto dal dipartimento regionale della Protezione civile, e comprendente le opere più urgenti segnalate dai Comuni e il rimborso di quelle già realizzate in urgenza. Sono previsti 175 interventi, di cui 114 già completati e pagati, con 66 che hanno generato risparmi; 61 in corso di realizzazione, affidati ai sindaci dei Comuni colpiti.

Lavori

I lavori già eseguiti superiori a 100 mila euro sono i seguenti:

Comune di Barcellona Pozzo di Gotto – n.19 interventi in somma urgenza per il ripristino delle funzionalità della rete fognaria, ripristino funzionalità di via Roma e altre strade limitrofe, sgombero detriti e fango su strade comunali, ripristino viabilità, infrastrutture comunali, ripristino funzionalità caditoie, griglie e vasche acque piovane, per un totale di € 1.241.662,66

Comune di Sant’Agata di Militello – Realizzazione di barriera di massi a protezione del litorale nel tratto di lungomare tratto compreso di fronte immobili La Baya e La Pinsata e inizio Villa Falcone e Borsellino. € 520.658,42

Comune di Sant’Agata di Militello – Realizzazione/ripristino di una mantellata di massi a protezione del muro paraonde del lungomare per un tratto di 150 m lato ovest. Somma urgenza ai sensi dell´art. 163 del D. Lgs.50/16 e s.m.i., intervento in relazione al verificarsi di microscosse negli immobili ubicati a monte del lungomare, tratto compreso tra la Caserma dei Carabinieri e dopo il ristorante “Asteria” verso ovest, e in relazione alla situazione del muro paraonde del lungomare. € 362.520,17

Comune di Novara di Sicilia – Affidamento lavori contingibili urgenti e indifferibili, inerenti il provvisorio ripristino del pozzo trivellato “Favera” e di un tratto della condotta di adduzione al fine di garantire l´approvvigionamento idrico al centro urbano. € 197.314,09

Comune di Novara di Sicilia – Ordinanza Sindacale n. 1 del 4 gennaio 2023 – Prosecuzione lavori contingibili urgenti ed indifferibili, inerenti la provvisoria messa in sicurezza delle civili abitazioni, la riattivazione del transito di tutte le pubbliche vie di Novara centro e delle frazioni, la riattivazione dei pozzi e delle sorgenti, la riattivazione dei sistemi di depurazione. € 131.620,97

Comune di Capo d´Orlando – Interventi di somma urgenza di ripristino funzionalità e pulizia pozzetti e dei pozzi di sollevamenti fognari e ripristini quadri elettrici ed elettropompe danneggiati in conseguenza agli eventi atmosferici. € 114.258,04

Comune di Capo d´Orlando – Ripristino della Piazzetta del Lungomare A. Doria, tratto compreso tra le vie Saint Bon e via dell´Ospizio, demolita dalle mareggiate. € 112.962,11

Comune di Novara di Sicilia – Sgombero di materiale franato sulle SS. PP. 95 e 96 e primi interventi per la messa in sicurezza delle pile del ponte sul torrente Favara sulla S. P. 96 in c/da Blandino nel Comune di Novara di Sicilia (Me). € 100.858,44

“I lavori sono già in corso e vengono gestiti direttamente dai sindaci, con il supporto della Protezione civile regionale”, ha dichiarato Salvo Cocina, capo del dipartimento. “L’obiettivo è ridurre il rischio idrogeologico e rafforzare la sicurezza del territorio”.

Elenco degli interventi maggiori da realizzare o in corso di esecuzione:

Comune di Barcellona P.G.

– Ripristino della tombinatura esistente nei pressi del Museo Nello Cassata in località Saia Pantano per € 427.000,00

– Sistemazione Saia Zigari e messa in sicurezza scuola in destra T. Longano per € 183.000,00

– Ripristino Via del Mare mediante ricostruzione del muro d´argine e ripristino della sede stradale e dei sottoservizi per € 122.000,00

– Ripristino impianti acquedotto comunale per € 671.000,00

– I stralcio funzionale – sistemazione idraulica Saia Due Mulini e Saia Santa Venera per € 300.000,00

– Lavori di messa in sicurezza scuole comunali: scuola materna di Fondaconuovo e delle scuole elementari Balotta, di Acquacalda, di Fondaconuovo, di Via Olimpia e della Fraz. Portosalvo per € 410.000,00

– Rifacimento della impermeabilizzazione del terrazzo di copertura per eliminazione delle infiltrazioni, ed il ripristino del parapetto ammalorato, nell’edificio adibito a sede dell’I.I.S. “E. Ferrari” e nella sezione distaccata del I.S. “E. Medi” di Vico Picardi per € 577.000,00

Comune di Brolo

– Opere di difesa costiera finalizzati alla salvaguardia del tratto stradale del lungomare “Luigi Rizzo” per € 350.000,00

– Interventi urgenti per la mitigazione del pericolo da frana in Contrada Mersa per € 200.000,00

Comune di Capo d’Orlando

– Riparazione e protezione del tratto di viabilità, oggetto di sifonamento, in Via Trazzera Marina, in località Tavola Grande, nei pressi del depuratore comunale per € 280.000,00

Comune di Castroreale

– Lavori di rifacimento della fognatura nel tratto compreso fra l´intersezione della Saia Mortille-Testa di Chiodo con la S.P. 85 ed il depuratore a valle della Fraz. Protonotaro per € 530.000,00

– Lavori di messa in sicurezza delle strade di accesso ai depuratori comunali di Fondacarso e Protonotaro e della strada Porticato-Simiglianò per € 160.000,00

Comune di Gioiosa Marea

– Lavori di riparazione e rifioritura delle scogliere della linea di costa nel tratto di arenile della frazione San Giorgio a protezione dell´impianto di spinta acque reflue per € 500.000,00

– Lavori di rifioritura barriere esistenti a protezione sede viaria e impianti su un tratto di arenile nella C.da Calavà, ad Ovest del torrente Calavà per € 250.000,00

– Realizzazione di paratia e mantellata a protezione delle infrastrutture e abitazioni prospicenti la costa in C.da Calavà per € 600.000,00

Comune di Mazzarrà Sant’Andrea

– Riattivazione cunettone sottostante via Nuova Ceroliva nel centro storico abitato per € 150.000,00

Comune di Novara di Sicilia

– Ripristino della viabilità esterna e messa in sicurezza tombini e cunettoni a valle ed a monte centri abitati per € 300.000,00

– Ripristino viabilità, sorgenti e tratti di acquedotto a monte abitato Novara di Sicilia (c/da Zaccani – Ladone – Piano stretto e Vernitti) per € 400.000,00

– Lavori di ripristino e ricostruzione delle opere d´arte “briglie” a valle ed a monte dei ponti di attraversamento torrenti Pietramoligna – Vallebona e Chiappera sulla strada Provinciale 96 per € 2.400.000,00

– Lavori di rifacimento degli argini e delle briglie, sul torrente Chiappera di collegamento tra la S.P. 96 e il nucleo abitato di Chiappera per € 200.000,00

Comune di Piraino

– Messa in sicurezza del litorale pirainese nella località Calanovella mare per € 1.150.000,00

– Rifioritura della scogliera a protezione della costa e realizzazione pennelli a protezione struttura turistica “Calanovella Mare” e della struttura turistica “Calanovella Camping Village” per € 1.000.000,00

– Rifioritura della scogliera a protezione della costa e opere di protezione scarpata sottostante zona residenziale di loc. Airone per € 500.000,00

– Rifioritura scogliere e realizzazione nuovi pennelli di protezione, ripristino viabilità e sottoservizi in loc. Zappardino per € 1.000.000,00

Comune di Rodì Milici

– Sistemazione delle strade comunali di collegamento tra centro Milici e contrada Nicoletta-Carrozze per € 110.000,00

Comune di San Pier Niceto

– Lavori di ripristino della strada comunale Oliva per € 390.400,00 e della strada comunale Casarobito per € 158.600,00

– Ripristino condotta di approvvigionamento idrico dalla sorgente Gerasì al serbatoio di accumulo per € 244.000,00

Comune di Santa Lucia del Mela

– Ripristino condotta fognaria fino al depuratore comunale di C.da Padura per € 250.000,00

Comune di Saponara

– Ripristino del muro di sottoscarpa lungo la strada di accesso a Collina del Mare per € 250.000,00

– Ripristino opera di presa galleria drenante sita lungo il torrente S. Pietro e dei quadri elettrici e pompe di sollevamento in località Cavaliere per € 120.000,00

Comune di Terme Vigliatore

– Ricostruzione argine Saia Aretusa/Maceo e posa in opera di tubo autoportante sotto strada provinciale per ampliamento sbocco a mare per € 180.000,00

– Lavori di aumento della sezione idraulica del tratto tombato della Saia Aretusa/Maceo per € 1.500.000,00

Comune di Tripi

– Realizzazione di un muro di contenimento su pali lungo la SP.115 per € 260.000,00

Comune di Villafranca Tirrena

– Ripristino condotte idriche per € 150.000,00

Altro intervento non associato a un comune specifico

– Ripristino dell´acquedotto (bottini di presa e tratti di linea di adduzione) di Badiavecchia e San Basilio, al fine di garantire l´approvvigionamento idrico ed evitare l´insorgenza di problematiche di natura igienico sanitaria per € 150.000,00.

