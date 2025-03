Meloni attesa in Calabria per l’inaugurazione della nuova stazione dei Carabinieri a Limbadi

StrettoWeb

Mercoledì 2 aprile, alle 15, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni parteciperà alla celebrazione per il ventesimo anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, nella Basilica di San Pietro, in Vaticano. Lo rende noto Palazzo Chigi. Nella stessa giornata ma in mattinata, alle 12, c’è la cerimonia per il premio Maestro dell’arte della cucina italiana, fra gli impegni della della premier. L’evento si tiene a Palazzo Chigi. Giovedì Meloni sarà in Calabria, a Limbadi (Vibo Valentia), per l’inaugurazione della stazione dei Carabinieri, in programma alle 17. Venerdì alle 12 la premier a L’Aquila prenderà parte al giuramento del 99° Corso allievi Vigili del fuoco, in piazza Duomo.

